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Директор солиста "Бутырки" опровергла у него коронавирус, но подтвердила инфаркт

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Ждамирова в связи с наличием инфекции нового типа.

14 октября, 16:46

Кадр из видео © Instagram / vzhdamirov

Представитель российского шансонье и солиста известной группы "Бутырка" Владимира Ждамирова подтвердила, что медики диагностировали у исполнителя инфаркт, сообщает РИА ФАН.

По её словам, музыкант в ночь с 13 на 14 октября был экстренно доставлен в одну из московских клиник. Директор артиста уточнила, что врачи предприняли все необходимые меры и сейчас Ждамиров чувствует себя намного лучше. Он находится в сознании и идёт на поправку.

Информация о госпитализации Ждамирова с коронавирусом появилась в Сети 14 октября, однако позднее его директор призвала не распускать слухи о дополнительных болезнях солиста "Бутырки".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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