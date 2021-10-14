Директор солиста "Бутырки" опровергла у него коронавирус, но подтвердила инфаркт

По её словам, музыкант в ночь с 13 на 14 октября был экстренно доставлен в одну из московских клиник. Директор артиста уточнила, что врачи предприняли все необходимые меры и сейчас Ждамиров чувствует себя намного лучше. Он находится в сознании и идёт на поправку.