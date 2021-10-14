Директор солиста "Бутырки" опровергла у него коронавирус, но подтвердила инфаркт
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Ждамирова в связи с наличием инфекции нового типа.
Кадр из видео © Instagram / vzhdamirov
Представитель российского шансонье и солиста известной группы "Бутырка" Владимира Ждамирова подтвердила, что медики диагностировали у исполнителя инфаркт, сообщает РИА ФАН.
По её словам, музыкант в ночь с 13 на 14 октября был экстренно доставлен в одну из московских клиник. Директор артиста уточнила, что врачи предприняли все необходимые меры и сейчас Ждамиров чувствует себя намного лучше. Он находится в сознании и идёт на поправку.
Информация о госпитализации Ждамирова с коронавирусом появилась в Сети 14 октября, однако позднее его директор призвала не распускать слухи о дополнительных болезнях солиста "Бутырки".
Ранее стал известен диагноз госпитализированного президента Чехии. Эта болезнь ограничивает Милоша Земана в выполнении должностных обязанностей, так как оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга.
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