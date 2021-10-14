Вирусолог спрогнозировал скорый локдаун по коронавирусу в ряде регионов

Из-за высокой динамики заражения коронавирусом и смертельной опасности дельта-штамма власти ряда регионов будут вынуждены пойти на жёсткие ограничительные меры, вплоть до локдауна. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил вирусолог Александр Чепурнов.

"Власти будут вынуждены ужесточить меры. Вещи, собственно, известные: удалённое обучение, закрытие торговых центров и полный локдаун", — считает эксперт.

По словам Чепурнова, такие радикальные шаги не потребовались бы, будь уровень вакцинации немного выше. Но обязательные прививки для ряда категорий граждан ввели слишком поздно и в недостаточном объёме, время упущено, и теперь на карантин, скорее всего, сядут даже те, кто вовремя защитил себя с помощью вакцины.

"Люди стали просто безграмотны и забыли, что вакцинация давным-давно спасла человечество и делала это многократно", — рассуждает собеседник Лайфа.

Чепурнов напомнил, что в прошлом году подъём заболеваемости начался в середине сентября и достиг пика к началу декабря. В этом году, считает эксперт, ждать зимы власти точно не будут — "нервы не выдержат".

"Локдаун нужен. По некоторым регионам уже он близок. Нет другого выхода", — добавил он.