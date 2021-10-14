Крупнейшая итальянская авиакомпания объявила о банкротстве
У пассажиров будет возможность поменять рейс или же вернуть полную стоимость билетов.
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Авиакомпания Alitalia готовится прекратить своё существование в связи с банкротством. Перевозчик не смог справиться с последствиями коронавирусных ограничений и закрытием границ, понеся крупные финансовые убытки.
Alitalia осуществляла перелёты с 1946 года. Однако не всё шло гладко. И правительство страны периодически предоставляло дотации, чтобы удержать авиаперевозчика на плаву. В общей сложности власти потеряли 13 миллиардов евро, но даже такая сумма не помогла спасти компанию.
Теперь на смену ей придёт компания ITA (Italia Trasporto Aereo). Как сообщается на сайте авиаперевозчика, летать самолёты под данным брендом начнут с 15 октября. Пассажиры, которые до этого купили билеты Alitalia и не хотят лететь рейсами преемника компании, могут получить полный возврат стоимости перелёта.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия с 21 сентября сняла все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Причём тогда же авиакомпания "Белавиа" сообщила об увеличении количества рейсов в российские города, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.
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