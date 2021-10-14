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Зеленский привёз в Донбасс послов стран G7

Украинский президент побывает на передовой и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

14 октября, 15:51

Фото © Сайт президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран G7 отправился в двухдневную рабочую поездку в Запорожскую область и Донбасс. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. Сперва Зеленский отправится на остров Хортица для участия в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины, а уже затем посетит линию соприкосновения на границе с ДНР и ЛНР.

"Президент начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединённых сил", информирует офис Зеленского.

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К слову, на днях Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и уходящим в отставку канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос мирного решения конфликта в Донбассе. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, он дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.

А ранее в четверг украинский экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призвал разработать военный сценарий освобождения Крыма и Донбасса.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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