Зеленский привёз в Донбасс послов стран G7

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран G7 отправился в двухдневную рабочую поездку в Запорожскую область и Донбасс. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. Сперва Зеленский отправится на остров Хортица для участия в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины, а уже затем посетит линию соприкосновения на границе с ДНР и ЛНР.

"Президент начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединённых сил", — информирует офис Зеленского.

К слову, на днях Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и уходящим в отставку канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос мирного решения конфликта в Донбассе. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, он дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.