Путин вручил Маслякову-старшему орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего и заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе отмечается, что ведущий программ АО "Первый канал" удостоен ордена "за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу". Таким образом, Масляков, награждённый ранее орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, стал полным кавалером этой награды.