НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин вручил Маслякову-старшему орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Телеведущий был удостоен награды "за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу" и стал полным кавалером этой награды.

14 октября, 15:29
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего и заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе отмечается, что ведущий программ АО "Первый канал" удостоен ордена "за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу". Таким образом, Масляков, награждённый ранее орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, стал полным кавалером этой награды.

Путин наградил орденом Дружбы телеведущего Андрея Малахова

Путин наградил орденом Дружбы телеведущего Андрея Малахова

Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры. В их числе директор – художественный руководитель ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко. Напомним, в августе этого года Путин учредил новые орден и медаль за заслуги в области культуры. Государственные награды будут вручаться за активное участие в творческой деятельности российских организаций культуры и искусства.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1