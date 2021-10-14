Путин вручил Маслякову-старшему орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Телеведущий был удостоен награды "за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу" и стал полным кавалером этой награды.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин наградил телеведущего и заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
В документе отмечается, что ведущий программ АО "Первый канал" удостоен ордена "за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу". Таким образом, Масляков, награждённый ранее орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, стал полным кавалером этой награды.
Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры. В их числе директор – художественный руководитель ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко. Напомним, в августе этого года Путин учредил новые орден и медаль за заслуги в области культуры. Государственные награды будут вручаться за активное участие в творческой деятельности российских организаций культуры и искусства.
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