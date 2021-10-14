Польша выдала России убийцу школьницы из Коми, который скрывался 26 лет
Всё это время мужчине удавалось прятаться за границей под чужим паспортом.
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Власти Польши приняли решение об экстрадиции россиянина Семёна Гуцана, который подозревается в убийстве 14-летней школьницы в Республике Коми. Преступление произошло 26 лет назад. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.
"Установлено, что в ночь с 20 на 21 августа 1994 года в г. Сыктывкаре Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку. После совершения преступления он скрылся от органов следствия и по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации был объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".
В итоге летом 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя некоего Ивана Попа. Местные правоохранители усомнились в личности мужчины и вскоре идентифицировали его как Семёна Гуцана. Узнав об этом, Генпрокуратура РФ подала заграничным коллегам запрос о его выдаче. При этом защита подозреваемого всячески этому сопротивлялась. Однако российской стороной были предоставлены неопровержимые контрдоводы и материалы, с которыми согласился польский министр юстиции. Теперь доставкой Гуцана в Россию займутся сотрудники ФСИН.
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