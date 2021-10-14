Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Об этом со ссылкой на документ СБУ сообщает издание "Телеграф".

"По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда на Украину гражданке РФ Телегиной П.С.", — говорится в сообщении.

Как уточняет издание, запрет связан с тем, что этим летом Пелагея в качестве члена жюри участвовала в фестивале КВН в Крыму.

А ранее СБУ запретила въезд на Украину Филиппу Киркорову "в интересах обеспечения национальной безопасности" Незалежной. При этом летом Министерство культуры и информационной политики Украины уже включало короля российской поп-сцены в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, но через трое суток поменяло своё решение.