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Пелагее запретили въезд на Украину

Запрет связан с тем, что этим летом певица в качестве члена жюри участвовала в фестивале КВН в Крыму.

14 октября, 14:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUyUxDAtAvZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pelageya_insta</a></p>

Фото © Instagram / pelageya_insta

Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Об этом со ссылкой на документ СБУ сообщает издание "Телеграф".

"По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда на Украину гражданке РФ Телегиной П.С.", говорится в сообщении.

Как уточняет издание, запрет связан с тем, что этим летом Пелагея в качестве члена жюри участвовала в фестивале КВН в Крыму.

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А ранее СБУ запретила въезд на Украину Филиппу Киркорову "в интересах обеспечения национальной безопасности" Незалежной. При этом летом Министерство культуры и информационной политики Украины уже включало короля российской поп-сцены в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, но через трое суток поменяло своё решение.

Певица Пелагея — уникальная исполнительница в жанре народной песни и поп-фолка. Была наставницей в шоу "Голос" и "Голос. Дети", а также членом жюри в КВН. Подробнее о творчестве и личной жизни артистки читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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