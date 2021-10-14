Пелагее запретили въезд на Украину
Запрет связан с тем, что этим летом певица в качестве члена жюри участвовала в фестивале КВН в Крыму.
Фото © Instagram / pelageya_insta
Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Об этом со ссылкой на документ СБУ сообщает издание "Телеграф".
"По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда на Украину гражданке РФ Телегиной П.С.", — говорится в сообщении.
Как уточняет издание, запрет связан с тем, что этим летом Пелагея в качестве члена жюри участвовала в фестивале КВН в Крыму.
А ранее СБУ запретила въезд на Украину Филиппу Киркорову "в интересах обеспечения национальной безопасности" Незалежной. При этом летом Министерство культуры и информационной политики Украины уже включало короля российской поп-сцены в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, но через трое суток поменяло своё решение.
Певица Пелагея — уникальная исполнительница в жанре народной песни и поп-фолка. Была наставницей в шоу "Голос" и "Голос. Дети", а также членом жюри в КВН. Подробнее о творчестве и личной жизни артистки читайте на uznayvse.ru.
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