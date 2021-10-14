Исследования показали высокую эффективность "Спутника лайт" в качестве бустерной вакцины
Сочетание других препаратов с нашим "Спутником лайт" на 14-й день после укола даёт ощутимо больше антител, чем без него.
Фото © Facebook / Russian Direct Investment Fund — RDIF
Применение вакцины "Спутник лайт" как второй инъекции после других вакцин показало высокий уровень безопасности при отсутствии серьёзных побочных эффектов. Об этом сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций со ссылкой на проведённое в Аргентине исследование, в котором приняли участие свыше тысячи человек. Учёные также оценили эффект от комбинации "Спутника лайт" с вакцинами AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и CanSin.
"Каждый из "вакцинных коктейлей" со "Спутником лайт" на 14-й день после второго укола дал более высокий уровень антител, чем оригинальная гомогенная вакцинация, при которой один и тот же компонент вводится дважды", — говорится в сообщении фонда в "Твиттере".
Напомним, что в России за сутки выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Это максимальная цифра за всю пандемию. Кроме того, побит антирекорд по смертности от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончалось 986 пациентов. Из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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