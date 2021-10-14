Исследования показали высокую эффективность "Спутника лайт" в качестве бустерной вакцины

Применение вакцины "Спутник лайт" как второй инъекции после других вакцин показало высокий уровень безопасности при отсутствии серьёзных побочных эффектов. Об этом сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций со ссылкой на проведённое в Аргентине исследование, в котором приняли участие свыше тысячи человек. Учёные также оценили эффект от комбинации "Спутника лайт" с вакцинами AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и CanSin.