Студент МГУ погиб после падения из окна общежития на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы студент Московского государственного университета (МГУ) погиб после падения с 14-го этажа общежития. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"Произошло падение студента с высоты. Предварительно, с 14-го этажа общежития", — сообщил собеседник агентства.

Согласно данным телеграм-канала "Первый университетский", студент упал на перемычку между двумя корпусами общежития. В настоящее время личность погибшего и обстоятельства несчастного случая выясняются.