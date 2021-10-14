Студент МГУ погиб после падения из окна общежития на юго-западе Москвы
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и личность погибшего.
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На юго-западе Москвы студент Московского государственного университета (МГУ) погиб после падения с 14-го этажа общежития. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
"Произошло падение студента с высоты. Предварительно, с 14-го этажа общежития", — сообщил собеседник агентства.
Согласно данным телеграм-канала "Первый университетский", студент упал на перемычку между двумя корпусами общежития. В настоящее время личность погибшего и обстоятельства несчастного случая выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что в Калининграде парень разбился насмерть вместе с девушкой, неудачно обняв её у открытого окна. Правоохранители опрашивают очевидцев и проводят экспертизы, разбираясь в тонкостях печального инцидента.
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