Суд оставил без изменений приговор Цуркан по делу о шпионаже

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу защиты бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан. Ранее она была приговорена к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Новое заседание по её делу проходило в закрытом режиме, так как рассматриваемые материалы содержат гостайну.

"Суд оставил приговор без изменения", — об этом РИА "Новости" сообщил представитель суда.

При этом адвокат обвиняемой Анна Ставицкая сообщила информагентству, что намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.