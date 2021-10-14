Суд оставил без изменений приговор Цуркан по делу о шпионаже
Защита бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" намерена пожаловаться в ЕСПЧ.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Верховный суд России отклонил кассационную жалобу защиты бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан. Ранее она была приговорена к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Новое заседание по её делу проходило в закрытом режиме, так как рассматриваемые материалы содержат гостайну.
"Суд оставил приговор без изменения", — об этом РИА "Новости" сообщил представитель суда.
При этом адвокат обвиняемой Анна Ставицкая сообщила информагентству, что намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.
Напомним, Цуркан обвиняли в том, что с августа 2004 года она осуществляла конфиденциальное сотрудничество с молдавскими спецслужбами. По версии следствия, 21 апреля 2015 года женщина получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества.
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