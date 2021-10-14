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Суд оставил без изменений приговор Цуркан по делу о шпионаже

Защита бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" намерена пожаловаться в ЕСПЧ.

14 октября, 14:24
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу защиты бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан. Ранее она была приговорена к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Новое заседание по её делу проходило в закрытом режиме, так как рассматриваемые материалы содержат гостайну.

"Суд оставил приговор без изменения", — об этом РИА "Новости" сообщил представитель суда.

При этом адвокат обвиняемой Анна Ставицкая сообщила информагентству, что намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

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Напомним, Цуркан обвиняли в том, что с августа 2004 года она осуществляла конфиденциальное сотрудничество с молдавскими спецслужбами. По версии следствия, 21 апреля 2015 года женщина получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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