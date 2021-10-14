Врач рассказал об опасности ковида для сердечников и призвал их прививаться

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний у человека является не препятствием, а дополнительным показанием для вакцинации, так как вероятность неблагоприятного исхода при коронавирусе у таких пациентов очень высока, утверждает генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов.

"Доказано, что тяжесть заболевания и вероятность смерти от ковида для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно выше, чем среди тех людей, у которых нет болезней сердца и сосудов", — рассказал Бойцов в беседе с kp.ru.

По его словам, у таких пациентов ковид может спровоцировать образование микротромбозов во всех органах и сосудах, обострение сердечной недостаточности, а также нарушение сердечного ритма. Всё это может привести к летальному исходу. При этом с выздоровлением опасность не исчезает. Врач предупредил, что в постковидный период увеличивается риск острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда.

"Не добавила здоровья людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ситуация с ограничительными мерами. Гиподинамия, набор массы тела, употребление алкоголя — всё это ударило по сосудам и сердцу даже у тех, кто ковидом не болел", — предупредил кардиолог.

Также он добавил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит воздержаться от вакцинации в период обострения до наступления выздоровления.