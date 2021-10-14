Невролог назвал самое эффективное средство при болях в суставах

Врач-невролог Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово!" рассказал про обезболивающее, которое, по его мнению, является наиболее эффективным при распространённом у пожилых людей заболевании суставов — артрозе.

По его словам, при артрозе доктора обычно выписывают парацетамол и ибупрофен. Притом второй выигрывает по силе действия. Однако, как уточнил врач, применять его, как и любое другое нестероидное противовоспалительное средство, регулярно нельзя из-за возникновения негативных побочных эффектов.

"И поэтому применение от трёх до пяти дней допустимо самостоятельно. Потом, если боли не прекращаются, вы обращаетесь к доктору", — заключил врач.