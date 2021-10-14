Вирусолог: Смертоносный потенциал дельта-штамма в России ещё не исчерпан
По словам собеседника Лайфа, если человек без антител сразу встретится с самой агрессивной из вариаций ковида, это почти наверняка повлечёт серьёзные последствия вплоть до летального исхода.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
Встреча с дельта-штаммом коронавируса для людей, не имеющих антител, несёт смертельную опасность, тогда как ранее переболевшие или вакцинированные граждане почти наверняка перенесут болезнь как обычное ОРВИ. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-вирусолог Максим Скулачёв.
Эксперт пояснил, что из-за относительно лёгкого течения болезни некоторые носители вируса из второй группы теряют бдительность и продолжают разносить его, заражая коллег, родных и знакомых. Из-за этого мы продолжаем видеть подъём заболеваемости, объясняет он. А вот статистика по смертности пополняется, преимущественно, за счёт первой группы.
"Я боюсь, что и заболеваемость и смертность ещё будут дальше расти, потому что потенциал дельта-штамма при таком количестве непривитых людей, которое есть в нашей стране, ещё не полностью исчерпан. Часть людей, которые сейчас в статистике заболеваемости, погибнет, если для них это первое столкновение с вирусом", — заключил собеседник Лайфа.
Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Это максимальная цифра за всю пандемию. Кроме того, побит антирекорд по смертности от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончалось 986 пациентов.
К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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