Вирусолог: Смертоносный потенциал дельта-штамма в России ещё не исчерпан

Встреча с дельта-штаммом коронавируса для людей, не имеющих антител, несёт смертельную опасность, тогда как ранее переболевшие или вакцинированные граждане почти наверняка перенесут болезнь как обычное ОРВИ. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-вирусолог Максим Скулачёв.

Эксперт пояснил, что из-за относительно лёгкого течения болезни некоторые носители вируса из второй группы теряют бдительность и продолжают разносить его, заражая коллег, родных и знакомых. Из-за этого мы продолжаем видеть подъём заболеваемости, объясняет он. А вот статистика по смертности пополняется, преимущественно, за счёт первой группы.

"Я боюсь, что и заболеваемость и смертность ещё будут дальше расти, потому что потенциал дельта-штамма при таком количестве непривитых людей, которое есть в нашей стране, ещё не полностью исчерпан. Часть людей, которые сейчас в статистике заболеваемости, погибнет, если для них это первое столкновение с вирусом", — заключил собеседник Лайфа.