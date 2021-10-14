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Вирусолог: Смертоносный потенциал дельта-штамма в России ещё не исчерпан

По словам собеседника Лайфа, если человек без антител сразу встретится с самой агрессивной из вариаций ковида, это почти наверняка повлечёт серьёзные последствия вплоть до летального исхода.

14 октября, 11:24
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Встреча с дельта-штаммом коронавируса для людей, не имеющих антител, несёт смертельную опасность, тогда как ранее переболевшие или вакцинированные граждане почти наверняка перенесут болезнь как обычное ОРВИ. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-вирусолог Максим Скулачёв.

Эксперт пояснил, что из-за относительно лёгкого течения болезни некоторые носители вируса из второй группы теряют бдительность и продолжают разносить его, заражая коллег, родных и знакомых. Из-за этого мы продолжаем видеть подъём заболеваемости, объясняет он. А вот статистика по смертности пополняется, преимущественно, за счёт первой группы.

"Я боюсь, что и заболеваемость и смертность ещё будут дальше расти, потому что потенциал дельта-штамма при таком количестве непривитых людей, которое есть в нашей стране, ещё не полностью исчерпан. Часть людей, которые сейчас в статистике заболеваемости, погибнет, если для них это первое столкновение с вирусом", — заключил собеседник Лайфа.

В России выявлено 31 299 случаев коронавируса — максимум с начала пандемии

В России выявлено 31 299 случаев коронавируса — максимум с начала пандемии

Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Это максимальная цифра за всю пандемию. Кроме того, побит антирекорд по смертности от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончалось 986 пациентов.

К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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