Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО
По словам медиков, комплексное лечение дало положительные результаты: артист идёт на поправку.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин вышел из комы. Состояние артиста улучшается, ему отменили приём некоторых препаратов, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении.
"В состоянии Валерия Гаркалина прослеживается положительная динамика. Было принято решение отменить артисту часть препаратов, в том числе те, которые поддерживали седацию — состояние искусственной комы", — сообщили врачи.
Также известно, что на изменения в лечении организм артиста отреагировал хорошо, а сам он пока находится "в состоянии поверхностного оглушения", то есть ещё не до конца пришёл в сознание.
Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. Девятого числа его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться.
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