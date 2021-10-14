Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин вышел из комы. Состояние артиста улучшается, ему отменили приём некоторых препаратов, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении.

"В состоянии Валерия Гаркалина прослеживается положительная динамика. Было принято решение отменить артисту часть препаратов, в том числе те, которые поддерживали седацию — состояние искусственной комы", — сообщили врачи.

Также известно, что на изменения в лечении организм артиста отреагировал хорошо, а сам он пока находится "в состоянии поверхностного оглушения", то есть ещё не до конца пришёл в сознание.