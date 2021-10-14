НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО

По словам медиков, комплексное лечение дало положительные результаты: артист идёт на поправку.

14 октября, 11:10
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин вышел из комы. Состояние артиста улучшается, ему отменили приём некоторых препаратов, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении.

"В состоянии Валерия Гаркалина прослеживается положительная динамика. Было принято решение отменить артисту часть препаратов, в том числе те, которые поддерживали седациюсостояние искусственной комы", — сообщили врачи.

Александр Серов попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

Александр Серов попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

Также известно, что на изменения в лечении организм артиста отреагировал хорошо, а сам он пока находится "в состоянии поверхностного оглушения", то есть ещё не до конца пришёл в сознание.

Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. Девятого числа его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться.

Представитель Валерия Леонтьева опроверг сообщения о госпитализации певца

Представитель Валерия Леонтьева опроверг сообщения о госпитализации певца

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1