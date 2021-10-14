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При обстреле демонстрантов в столице Ливана погибли 6 человек и 60 пострадали

По данным местного издания, стрельба началась, когда протестующие шли к Дворцу правосудия.

14 октября, 11:01
<p>Фото © Al Manar</p>

Фото © Al Manar

В столице Ливана Бейруте во время протестов в районе Тайуни начался обстрел демонстрантов. По последним данным, в результате стрельбы погибло шесть человек, 60 жителей были ранены. Об этом сообщает местный телеканал Al-Mayadeen.

По данным ливанского издания Al Manar, обстрел протестующих начался, когда они шли к Дворцу правосудия в столице. Армия страны заявила, что в данный момент военные пытаются выявить источник огня и ликвидировать его. На улицах ещё слышны выстрелы.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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