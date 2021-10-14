При обстреле демонстрантов в столице Ливана погибли 6 человек и 60 пострадали
По данным местного издания, стрельба началась, когда протестующие шли к Дворцу правосудия.
Фото © Al Manar
В столице Ливана Бейруте во время протестов в районе Тайуни начался обстрел демонстрантов. По последним данным, в результате стрельбы погибло шесть человек, 60 жителей были ранены. Об этом сообщает местный телеканал Al-Mayadeen.
إطلاق النار وتدخل الجيش لاعتقال عدد من مطلقي النار تجاه محتجين في بيروت !— ᔕᗩᒪᗰᗩ 🇵🇸 (@SalmaPal48) October 14, 2021
شو القصة اخوتنا في لبنان ؟ 🥺 pic.twitter.com/WOvoJVlLA2
По данным ливанского издания Al Manar, обстрел протестующих начался, когда они шли к Дворцу правосудия в столице. Армия страны заявила, что в данный момент военные пытаются выявить источник огня и ликвидировать его. На улицах ещё слышны выстрелы.
Ранее в США 14 человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в баре. На месте происшествия работали полицейские. По некоторой информации, нападавших было несколько.
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