При обстреле демонстрантов в столице Ливана погибли 6 человек и 60 пострадали

В столице Ливана Бейруте во время протестов в районе Тайуни начался обстрел демонстрантов. По последним данным, в результате стрельбы погибло шесть человек, 60 жителей были ранены. Об этом сообщает местный телеканал Al-Mayadeen.

إطلاق النار وتدخل الجيش لاعتقال عدد من مطلقي النار تجاه محتجين في بيروت !



شو القصة اخوتنا في لبنان ؟ 🥺 pic.twitter.com/WOvoJVlLA2 — ᔕᗩᒪᗰᗩ 🇵🇸 (@SalmaPal48) October 14, 2021

По данным ливанского издания Al Manar, обстрел протестующих начался, когда они шли к Дворцу правосудия в столице. Армия страны заявила, что в данный момент военные пытаются выявить источник огня и ликвидировать его. На улицах ещё слышны выстрелы.