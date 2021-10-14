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Пермского стрелка отправили в СИЗО

Заседание суда по делу Тимура Бекмансурова состоялось прямо в краевой клинической больнице.

14 октября, 11:00
<p>Фото © <a href="https://59.ru/text/criminal/2021/10/14/70193399/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">59.ru</a> / Тимофей Калмаков</p>

Фото © 59.ru / Тимофей Калмаков

Заседание суда по делу Тимура Бекмансурова состоялось прямо в больнице. Видео © "Комсомольская правда Пермь"

Дзержинский районный суд Перми на два месяца арестовал Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете 20 сентября. Об этом сообщает kp.ru. Заседание было выездным: оно проходило прямо в больнице, где студента буквально вытащили с того света.

Допрос пермского стрелка длился восемь часов

Допрос пермского стрелка длился восемь часов

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка Тимура Бекмансурова смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа.

14 октября стало известно, что следствие предъявило Бекмансурову обвинение по делу о массовом убийстве в вузе, он полностью признал свою вину.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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