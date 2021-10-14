Пермского стрелка отправили в СИЗО

Дзержинский районный суд Перми на два месяца арестовал Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете 20 сентября. Об этом сообщает kp.ru. Заседание было выездным: оно проходило прямо в больнице, где студента буквально вытащили с того света.