Пермского стрелка отправили в СИЗО
Заседание суда по делу Тимура Бекмансурова состоялось прямо в краевой клинической больнице.
Фото © 59.ru / Тимофей Калмаков
Заседание суда по делу Тимура Бекмансурова состоялось прямо в больнице. Видео © "Комсомольская правда — Пермь"
Дзержинский районный суд Перми на два месяца арестовал Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете 20 сентября. Об этом сообщает kp.ru. Заседание было выездным: оно проходило прямо в больнице, где студента буквально вытащили с того света.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка Тимура Бекмансурова смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа.
14 октября стало известно, что следствие предъявило Бекмансурову обвинение по делу о массовом убийстве в вузе, он полностью признал свою вину.
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