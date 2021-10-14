В Кремле заявили, что Путин пока не принял решения об экспорте газа "Роснефтью"

Президент России Владимир Путин пока не принимал решения об экспорте газа "Роснефтью". Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, мне об этом ничего не известно, мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счёт. <...> Президентом никаких решений не принималось", — сказал он.

При этом он отметил, что такое предложение действительно было озвучено главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным, добавив, что оно будет прорабатываться в правительстве.