В Кремле заявили, что Путин пока не принял решения об экспорте газа "Роснефтью"
Ранее президенту доложили, что компания может экспортировать в Европу порядка 10 миллиардов кубометров синего топлива.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов
Президент России Владимир Путин пока не принимал решения об экспорте газа "Роснефтью". Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, мне об этом ничего не известно, мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счёт. <...> Президентом никаких решений не принималось", — сказал он.
При этом он отметил, что такое предложение действительно было озвучено главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным, добавив, что оно будет прорабатываться в правительстве.
Ранее Лайф рассказывал, что "Роснефть" может получить право поставлять газ в Европу. Вице-премьер Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину, что правительство в целом готово "в качестве эксперимента" разрешить компании экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".
Комментариев: 0