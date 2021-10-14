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В Кремле заявили, что Путин пока не принял решения об экспорте газа "Роснефтью"

Ранее президенту доложили, что компания может экспортировать в Европу порядка 10 миллиардов кубометров синего топлива.

14 октября, 10:51
<p>Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Президент России Владимир Путин пока не принимал решения об экспорте газа "Роснефтью". Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, мне об этом ничего не известно, мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счёт. <...> Президентом никаких решений не принималось", — сказал он.

При этом он отметил, что такое предложение действительно было озвучено главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным, добавив, что оно будет прорабатываться в правительстве.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Роснефть" может получить право поставлять газ в Европу. Вице-премьер Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину, что правительство в целом готово "в качестве эксперимента" разрешить компании экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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