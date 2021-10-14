В Кремле ответили на вопрос о внесении правок в пенсионную реформу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждений по поводу внесения в пенсионную реформу каких-либо корректировок в Кремле в настоящее время не ведётся.

"Нет, подобных обсуждений в Кремле не ведётся", — сказал он.