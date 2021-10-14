НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле ответили на вопрос о внесении правок в пенсионную реформу

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал её осознанной и необходимой.

14 октября, 10:46
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждений по поводу внесения в пенсионную реформу каких-либо корректировок в Кремле в настоящее время не ведётся.

"Нет, подобных обсуждений в Кремле не ведётся", — сказал он.

Пенсионная реформа была осознана и необходима, считает Медведев

Пенсионная реформа была осознана и необходима, считает Медведев

Ранее депутат Боярский раскритиковал КПРФ за популизм по пенсионной реформе. По его словам, коммунисты лукавят, выступая против резонансного закона 2018 года, поскольку сами в кулуарах Госдумы поддерживали реформу, признавая её необходимость.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1