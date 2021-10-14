В Кремле ответили на вопрос о внесении правок в пенсионную реформу
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал её осознанной и необходимой.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждений по поводу внесения в пенсионную реформу каких-либо корректировок в Кремле в настоящее время не ведётся.
"Нет, подобных обсуждений в Кремле не ведётся", — сказал он.
Ранее депутат Боярский раскритиковал КПРФ за популизм по пенсионной реформе. По его словам, коммунисты лукавят, выступая против резонансного закона 2018 года, поскольку сами в кулуарах Госдумы поддерживали реформу, признавая её необходимость.
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