Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ и Египтом

Россия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ, а также с курортами Египта — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Кроме того, на заседании оперштаба было принято решение об увеличении регулярных авиарейсов в 12 стран, а именно в Германию, Испанию, Италию, Францию, Албанию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию, Венесуэлу, на Мальту и Мальдивы. Количество полётов в эти государства будет увеличено также с 9 ноября. При этом оперштаб рекомендует россиянам перед путешествием за границу пройти вакцинацию для защиты от коронавируса.