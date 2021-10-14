НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ и Египтом

Также власти приняли решение увеличить количество рейсов с рядом других иностранных государств.

14 октября, 10:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ, а также с курортами Египта — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Кроме того, на заседании оперштаба было принято решение об увеличении регулярных авиарейсов в 12 стран, а именно в Германию, Испанию, Италию, Францию, Албанию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию, Венесуэлу, на Мальту и Мальдивы. Количество полётов в эти государства будет увеличено также с 9 ноября. При этом оперштаб рекомендует россиянам перед путешествием за границу пройти вакцинацию для защиты от коронавируса.

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября

Ранее Лайф писал, что с 14 октября для иностранцев открылся Бали, но с одним условием. В Министерстве туризма Индонезии ещё не сформировали окончательный список стран, граждане которых смогут посетить популярный курорт.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1