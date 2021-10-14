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В Кремле назвали безответственным отказ делать прививку от ковида

Там отметили необходимость продолжать объяснять людям о пользе вакцинации.

14 октября, 10:29
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии — это безответственное решение.

"Это действительно безответственно — не делать прививку", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что важно продолжать объяснять людям необходимость прививок, указывая в том числе на смертность от коронавируса.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему переболевшим ковидом особенно важно привиться от гриппа. Она напомнила также, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен пройти месяц.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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