В Кремле назвали безответственным отказ делать прививку от ковида
Там отметили необходимость продолжать объяснять людям о пользе вакцинации.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии — это безответственное решение.
"Это действительно безответственно — не делать прививку", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что важно продолжать объяснять людям необходимость прививок, указывая в том числе на смертность от коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему переболевшим ковидом особенно важно привиться от гриппа. Она напомнила также, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен пройти месяц.
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