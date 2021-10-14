В Кремле назвали безответственным отказ делать прививку от ковида

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии — это безответственное решение.

"Это действительно безответственно — не делать прививку", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что важно продолжать объяснять людям необходимость прививок, указывая в том числе на смертность от коронавируса.