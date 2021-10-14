Песков рассказал, есть ли черта, после которой в РФ примут жёсткие меры по ковиду
По словам представителя Кремля, сейчас предстоит существенно активизировать работу по разъяснению гражданам необходимости вакцинации.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшние антирекорды по заболеваемости и смертности от ковида, отметив, что нет определённой черты, после которой будут вводиться жёсткие ограничения. Однако он отдельно отметил, что сейчас предстоит существенно активизировать работу по разъяснению гражданам необходимости вакцинации.
"Речь не в черте, и вряд ли она может быть. Конечно, за истекшие почти два года определённый опыт наработан. Вся медицинская инфраструктура мобилизована, и сейчас больше технологий лечения, протоколов лечения инфраструктурных возможностей. Поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлёбывается, так и будет продолжаться", — отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что в тех регионах, где ситуация приближается к критической, власти, исходя из своих особых полномочий, уже принимают решения.
Напомним, сегодня, 14 октября, было побито сразу два ковидных антирекорда: максимум по летальным исходам и максимум выявленных случаев за всю пандемию. Так, за сутки в РФ зафиксировали 986 смертей от ковида, а всего выявили 31 299 заболевших. При этом ранее в Кремле назвали нежелательным сценарием объявление локдауна для любого региона. Дмитрий Песков напомнил, что все регионы в условиях пандемии принимают меры в зависимости от эпидситуации.
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