Мурашко назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Ранее Лайф писал о том, что за прошедшие сутки в России выявлено 31 299 случаев коронавируса — максимум с начала пандемии. Общее число заболевших в нашей стране достигло 7 892 980 человек. В списке регионов-антилидеров — Москва, Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкирия. Также в стране был побит антирекорд по смертности от коронавируса за сутки — 986 пациентов. Ещё вчера эта цифра была на два человека меньше.