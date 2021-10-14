Мурашко назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России
За прошедшие сутки в стране был выявлен максимум с начала пандемии по числу заражённых.
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Ежедневный рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией связан с низкими темпами вакцинации в стране, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Рост заболеваемости ковидом связан с поведением населения", — также отметил он.
Ранее Лайф писал о том, что за прошедшие сутки в России выявлено 31 299 случаев коронавируса — максимум с начала пандемии. Общее число заболевших в нашей стране достигло 7 892 980 человек. В списке регионов-антилидеров — Москва, Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкирия. Также в стране был побит антирекорд по смертности от коронавируса за сутки — 986 пациентов. Ещё вчера эта цифра была на два человека меньше.
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