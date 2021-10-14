НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

За прошедшие сутки в стране был выявлен максимум с начала пандемии по числу заражённых.

14 октября, 09:51
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63053/photos/63611" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Ежедневный рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией связан с низкими темпами вакцинации в стране, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Рост заболеваемости ковидом связан с поведением населения", — также отметил он.

Более 51 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от ковида

Более 51 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от ковида

Ранее Лайф писал о том, что за прошедшие сутки в России выявлено 31 299 случаев коронавируса — максимум с начала пандемии. Общее число заболевших в нашей стране достигло 7 892 980 человек. В списке регионов-антилидеров — Москва, Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкирия. Также в стране был побит антирекорд по смертности от коронавируса за сутки — 986 пациентов. Ещё вчера эта цифра была на два человека меньше.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1