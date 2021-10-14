Инфекционист предсказал нескончаемую волну коронавируса в России

Новая волна CoViD-19 в России является самой сложной за весь период пандемии. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал инфекционист-педиатр Евгений Тимаков.

"Вирус адаптировался и смог преодолеть иммунный барьер тех, кто переболел в первую и вторую волну. Всё дело в том, что у нас иммунитет до сих пор не сформирован", — объяснил он.

Тимаков добавил, что вакцинация в России сейчас идёт в таких объёмах, которые не позволяют контролировать эпидемиологический процесс. Он уточнил, что в странах, где уже привито большинство, эпидпроцесс протекает около трёх месяцев.

"Там, где есть и источник инфекции, и пути передачи, и восприимчивые организмы, волна будет длиться до тех пор, пока не переболеют все", — констатировал Тимаков.