Песков рассказал, когда Путин ревакцинируется от ковида
Президент завершил полный курс вакцинации около полугода назад. Ранее он рассказывал, что прививался "Спутником V".
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Президент РФ Владимир Путин пройдёт ревакцинацию от коронавируса после рекомендации специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на напоминание журналистов о том, что с момента вакцинации Путина прошло уже полгода.
"Всё будет зависеть от рекомендаций специалистов. Президент очень внимательно к этому относится. И, как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже глава государства в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал — это "Спутник V". Кроме того, Владимир Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию: он посоветовал использовать контрастный душ.
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