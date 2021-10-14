Песков рассказал, когда Путин ревакцинируется от ковида

Президент РФ Владимир Путин пройдёт ревакцинацию от коронавируса после рекомендации специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на напоминание журналистов о том, что с момента вакцинации Путина прошло уже полгода.

"Всё будет зависеть от рекомендаций специалистов. Президент очень внимательно к этому относится. И, как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом", — отметил представитель Кремля.