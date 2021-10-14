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Песков рассказал, когда Путин ревакцинируется от ковида

Президент завершил полный курс вакцинации около полугода назад. Ранее он рассказывал, что прививался "Спутником V".

14 октября, 10:24
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Президент РФ Владимир Путин пройдёт ревакцинацию от коронавируса после рекомендации специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на напоминание журналистов о том, что с момента вакцинации Путина прошло уже полгода.

"Всё будет зависеть от рекомендаций специалистов. Президент очень внимательно к этому относится. И, как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом", — отметил представитель Кремля.

Путин — о вакцинации от коронавируса: Лучше привиться, чем болеть

Путин — о вакцинации от коронавируса: Лучше привиться, чем болеть

Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже глава государства в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал — это "Спутник V". Кроме того, Владимир Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию: он посоветовал использовать контрастный душ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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