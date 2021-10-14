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Опубликовано 14 октября 2021, 13:13

Москалькова рассказала, может ли женщина стать президентом России

Она отметила, что важную роль в этом вопросе играет любовь к стране и её гражданам.

Москалькова рассказала, может ли женщина стать президентом. Видео © LIFE

Женщина способна занять любую должность, и дело тут вовсе не в гендерных ролях. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на III Евразийском женском форуме, отвечая на вопрос о том, может ли женщина стать президентом.

"Женщина может занять любое место. Всё зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека. Для президента самое важное, чтобы он любил Россию и людей, которые живут на территории России, — россиян. И это первое условие. А второе — таланты, которые позволяют систему управления обеспечить таким образом, чтобы социальные гарантии и права человека реализовывались", — сказала она.

В новой Госдуме депутаты-мужчины стали старше, а женщины — моложе
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Ранее Лайф рассказывал про опрос, который показал, как россияне относятся к списку запрещённых для женщин профессий. Всё больше жителей страны считают, что пора отказаться от данного списка, уравняв мужской и женский пол в этом вопросе.

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Алексей Дёмин
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