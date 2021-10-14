Путин: В России продолжат улучшать систему поддержки семей с детьми

Российские власти за последние годы перестроили систему поддержки семей с детьми, сделали её более эффективной. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Эту работу, по словам российского лидера, планируется развивать и далее.

"За последние несколько лет мы в целом серьёзно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребёнком школы", — перечислил президент.

По мнению российского лидера, такая помощь со стороны государства позволяет женщинам с большей уверенностью строить своё будущее. Он напомнил, что российские власти отдельно поддерживают семьи с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении.

"В этом году, напомню, принят ряд новых решений. Это и помощь беременным женщинам, и выплаты одиноким родителям. Ну а в большинстве случаев, что греха таить, это, как правило, женщины, мамы", — указал Путин.