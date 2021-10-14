Григоренко: Особый налоговый режим на Курилах может быть введён в 2023 году

Особый налоговый режим на Курилах может быть введён в январе 2023 года. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.

"Преференции позволят иметь серьёзные возможности для развития бизнеса. Так как речь идёт об изменении налогового режима, ставок, где-то об их фактическом обнулении, а у нас налоги вводятся с соответствующего периода, то самое ранее, о чём можно вести речь, — это с 1 января 2023 года", — сказал он журналистам.