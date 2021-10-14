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Григоренко: Особый налоговый режим на Курилах может быть введён в 2023 году

По словам вице-премьера, вводимые преференции позволят дать бизнесу серьёзные возможности для развития.

14 октября, 09:55
<p>Фото © ТАСС / Сергей Красноухов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Особый налоговый режим на Курилах может быть введён в январе 2023 года. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.

"Преференции позволят иметь серьёзные возможности для развития бизнеса. Так как речь идёт об изменении налогового режима, ставок, где-то об их фактическом обнулении, а у нас налоги вводятся с соответствующего периода, то самое ранее, о чём можно вести речь, — это с 1 января 2023 года", — сказал он журналистам.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении беспрецедентных налоговых льгот на Курилах. Глава государства подчеркнул, что параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, качества госуслуг для бизнеса здесь должны быть лучшими в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что цель проекта — сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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