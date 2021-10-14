Путин заявил о весомой роли женщин в решении стоящих перед миром задач

Динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых всё более весомую роль играют женщины. Об этом заявил президент Росси Владимир Путин, выступая на III Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

"Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют всё более весомую роль", — подчеркнул российский лидер.

В числе таких задач Путин перечислил вопросы устойчивого экономического развития, глобальной климатической повестки, защиту окружающей среды, а также новые подходы к образованию как к процессу, "сопровождающему человека всю его жизнь".