Путин заявил о весомой роли женщин в решении стоящих перед миром задач
Среди таких вызовов президент перечислил устойчивость экономического развития, глобальную климатическую повестку, проблемы экологии, а также новые подходы к образованию.
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Динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых всё более весомую роль играют женщины. Об этом заявил президент Росси Владимир Путин, выступая на III Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.
"Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют всё более весомую роль", — подчеркнул российский лидер.
В числе таких задач Путин перечислил вопросы устойчивого экономического развития, глобальной климатической повестки, защиту окружающей среды, а также новые подходы к образованию как к процессу, "сопровождающему человека всю его жизнь".
К слову, российский лидер и ранее заявлял, что женщины в разных отраслях — важный ресурс для страны. По словам Путина, в нашей стране представительницы прекрасного пола всегда пользовались особым почётом "не только потому, что они самые красивые, но и очень талантливые".
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