Москалькова рассказала о подготовке законопроекта о наказании за пытки в колониях

Случаи с истязанием заключённых она назвала вопиющими и подчеркнула, что все они должны получить соответствующую правовую оценку.

Москалькова заявила о готовящемся законопроекте об отдельном наказании за пытки в колониях. Видео © LIFE

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что совместно с Советом Федерации в России готовится законопроект об отдельном наказании за пытки в колониях. Об этом она заявила на полях III Евразийского женского форума.

"С ФСИН мы в постоянном диалоге. Ситуация с Саратовом, как и с Ярославлем и с Иркутском, — это совершенно вопиющие случаи, которые должны получить оценку со стороны государственных органов, ответственных за эту деятельность. ФСИН реагирует и реагирует моментально", — рассказала она.