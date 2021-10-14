Москалькова рассказала о подготовке законопроекта о наказании за пытки в колониях
Случаи с истязанием заключённых она назвала вопиющими и подчеркнула, что все они должны получить соответствующую правовую оценку.
Москалькова заявила о готовящемся законопроекте об отдельном наказании за пытки в колониях. Видео © LIFE
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что совместно с Советом Федерации в России готовится законопроект об отдельном наказании за пытки в колониях. Об этом она заявила на полях III Евразийского женского форума.
"С ФСИН мы в постоянном диалоге. Ситуация с Саратовом, как и с Ярославлем и с Иркутском, — это совершенно вопиющие случаи, которые должны получить оценку со стороны государственных органов, ответственных за эту деятельность. ФСИН реагирует и реагирует моментально", — рассказала она.
По словам омбудсмена, обсуждается вопрос о выделении отдельного состава преступлений с пытками и применения к виновным в этом соответствующего наказания. Есть надежда, что данное предложение поддержат законодатели, добавила Москалькова. Она также напомнила, что по итогам случая с пытками в Саратове была проведена комплексная проверка, возбуждено семь уголовных дел. Отстранено руководство учреждения, где всё происходило, в том числе его руководитель.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. Кроме того, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил четверых сотрудников УФСИН России по Саратовской области из-за применения насилия в отношении заключённых.