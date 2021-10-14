Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа расширение санкций ЕС

Расширение санкций Евросоюза против российских граждан — это недружественный шаг, который не останется без соответствующего ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это санкционные игры, настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплёку, к праву это не имеет никакого отношения", — добавила она в ходе брифинга.

Также Захарова отметила, что действия Совета ЕС усугубляют существующий на Украине внутренний раскол и поощряют Киев за саботаж Минского комплекса мер.