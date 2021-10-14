Допрос пермского стрелка длился восемь часов

Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, допрашивали в течении восьми часов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Судья Дзержинского районного суда города Перми выехал в медучреждение, где по-прежнему находится стрелок. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. При этом, по данным Лайфа, врачи оценивают его состояние как хорошее.