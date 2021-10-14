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Допрос пермского стрелка длился восемь часов

Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.

14 октября, 09:44

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров. Фото © Telegram-канал SHOT

Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, допрашивали в течении восьми часов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Судья Дзержинского районного суда города Перми выехал в медучреждение, где по-прежнему находится стрелок. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. При этом, по данным Лайфа, врачи оценивают его состояние как хорошее.

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Как сообщал Лайф, Бекмансурову провели множество операций, в том числе ампутацию ноги. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не интересовались здоровьем сына.

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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