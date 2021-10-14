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Под Рязанью отчим убил 15-летнего подростка во время культового обряда

Вместе с мужчиной по подозрению в совершении преступления была задержана жительница Подмосковья.

14 октября, 09:58
<p>Фото © <a href="https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1619395/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Рязанской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязанской области правоохранители обнаружили тело 15-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Труп был замаскирован землёй и мусором, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что к исчезновению и гибели ребёнка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера", говорится в сообщении.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент подозреваемые уже задержаны. Следствие устанавливает подробности произошедшего.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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