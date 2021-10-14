Под Рязанью отчим убил 15-летнего подростка во время культового обряда
Вместе с мужчиной по подозрению в совершении преступления была задержана жительница Подмосковья.
В Рязанской области правоохранители обнаружили тело 15-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Труп был замаскирован землёй и мусором, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по региону.
"Установлено, что к исчезновению и гибели ребёнка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера", — говорится в сообщении.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент подозреваемые уже задержаны. Следствие устанавливает подробности произошедшего.
Ранее крымчанин решил отомстить жене за развод и попытался сжечь четырёхлетнего сына. Малыш находится в больнице с жуткими ожогами. А на его горе-папашу завели уголовное дело. Мужчина также был госпитализирован, за ним следят полицейские.
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