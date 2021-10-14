В России задержаны 14 человек, финансировавшие террористов из "Хайат тахрир аш-шама"

Сотрудники российских спецслужб задержали в семи регионах РФ 14 человек, причастных к финансированию террористической организации "Хайат тахрир аш-шам"*, действующей в Сирии. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

"В Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях проведены задержания 14 лиц, причастных к финансированию запрещённой в России международной террористической организации "Хайат тахрир аш-шам", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что во время обысков в домах задержанных изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также религиозно-экстремистская литература. В отношении пяти задержанных возбуждены уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее Лайф писал, что в начале октября ФСБ России накрыла ячейку террористической организации "Хизб ут-тахрир"* в столичном регионе. Всего задержано восемь человек: два главаря движения и шесть его участников.