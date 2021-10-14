Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту успешно запущена с космодрома Восточный в Амурской области. Трансляция запуска велась на ютуб-канале "Роскосмоса".

Старт состоялся в 12:40 по московскому времени. Как сообщает "Роскосмос", он стал шестым полностью коммерческим пуском с космодрома Восточный. Также отмечается, что запуски аппаратов OneWeb эффективнее с амурского космодрома, потому что "наклонение их рабочих орбит ближе по значению к широте Восточного".