Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Запуск ракеты был плановым, о дате его проведения в начале октября сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Скриншот из видео © YouTube
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту успешно запущена с космодрома Восточный в Амурской области. Трансляция запуска велась на ютуб-канале "Роскосмоса".
Старт состоялся в 12:40 по московскому времени. Как сообщает "Роскосмос", он стал шестым полностью коммерческим пуском с космодрома Восточный. Также отмечается, что запуски аппаратов OneWeb эффективнее с амурского космодрома, потому что "наклонение их рабочих орбит ближе по значению к широте Восточного".
14 сентября Лайф писал, что ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Данный пуск стал 15-м для российских космических ракет в 2021 году. Всего, как ранее заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в этом году намечается 29 российских космических пусков. Затем стало известно, что ракета успешно вывела запущенные на орбиты спутники.
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