В Кремле рассказали, как визит Нуланд в Москву приблизил встречу Путина и Байдена

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на переговорах в Москве достигли понимания по продолжению контактов российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, вчера, когда Ушаков принимал Нуланд, об этом речь шла, и там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы проинформируем об этом", — сказал он.

Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Нуланд также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.