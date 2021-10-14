Песков: Тема РСМД на встрече Ушакова с Нуланд не обсуждалась

Вопрос о ракетах средней и меньшей дальности не обсуждался на переговорах помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, это не обсуждалось", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами в сфере образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.