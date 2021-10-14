Голикова назвала сферы, в которых женщины занимают 80% рабочих мест

Женщины в России занимают более 80% рабочих мест в сферах здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

"Более половины жителей России, более 78 млн человек, — это женщины. Они вносят исключительный вклад в развитие всех сфер общественной жизни. На их плечах держится сфера образования, науки, культуры, здравоохранения, социальной защиты. В период борьбы с пандемией женщины также оказались на переднем крае. Доля женщин, занятых в самых горячих профессиях — здравоохранении и социальных услугах, — составляет более 80%", — проинформировала она.

Напомним, что в ходе того же форума уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, может ли женщина стать президентом России. По её словам, всё зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека.