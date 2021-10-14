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Мясников рассказал об ошибках при диагностике коронавируса

По его мнению, сейчас любые признаки ОРЗ необходимо расценивать как ковид, пока обратное не доказано с помощью теста.

14 октября, 10:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

При диагностике коронавируса нельзя полагаться на появление каких-либо характерных симптомов, будь то пропажа обоняния, усталость или кожные проявления, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

"Это принципиально неправильно. Вы должны понимать, что невозможно по симптомам отличить грипп от коронавируса или коронавирус от любой другой респираторной инфекции, если речь идёт о лёгкой форме. Ни пропажа обоняния, ни высокая температура, ни одышка — ничто из этого не является патогномоничным именно для коронавируса", — заявил он в беседе с "Москвой 24".

По его словам, сейчас необходимо любые признаки ОРЗ расценивать как коронавирус, пока обратное не доказано с помощью теста. По мнению Мясникова, если ориентироваться при диагностике только на симптомы, то можно допустить множество ошибок.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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