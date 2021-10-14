В новую Госдуму прошли 23 победителя и финалиста конкурса "Лидеры России" и трека "Политика"

По словам гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, этот результат подчёркивает растущий запрос на появление новых лиц в политических партиях и омоложение их состава.

Депутатами Госдумы восьмого созыва стали четверо победителей конкурса "Лидеры России": Татьяна Дьяконова, Александр Спиридонов, Владимир Самокиш и Мария Василькова. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Кроме того, места в парламенте получили 19 победителей и финалистов трека "Политика". Это Олег Матвейчев, Дмитрий Гусев, Светлана Разворотнева, Юлия Оглоблина, Екатерина Стенякина, Олег Гарин, Станислав Наумов, Денис Кравченко, Екатерина Харченко, Татьяна Буцкая, Артём Метелёв, Игорь Кастюкевич, Артём Кирьянов, Алексей Волоцков, Игорь Антропенко, Алена Аршинова, Эльвира Аиткулова, Евгений Нифантьев и Михаил Киселёв.

"Радостно, что 23 победителя и финалиста конкурсов "Лидеры России" и "Лидеры России. Политика" получили столь ответственные должности — стали депутатами Госдумы. При этом большинство из них заняли руководящие должности в VIII созыве. Эти показатели только подчёркивают растущий запрос на появление новых лиц в политических партиях и омоложение их состава. Партии сейчас обновляются и как раз делают ставку на молодых и талантливых политиков, которые есть среди выпускников проектов нашей платформы", — отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в Госдуме нового созыва стал заместителем главы Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

Депутат Государственной думы Денис Кравченко. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов стал заместителем председателя Комитета Госдумы по экономической политике, а лидер Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина стала зампредом Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Депутат Государственной думы Денис Кравченко стал первым зампредседателя комитета по экономической политике, а депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина вошла в Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Председатель городской думы города Ижевска Олег Гарин вошёл в Комитет Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре, а Екатерина Харченко стала заместителем председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Председатель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Председатель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая стала первым заместителем председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Руководитель платформы ДОБРО.РФ Артём Метелёв стал председателем Комитета Госдумы по молодёжной политике, а руководитель движения "Молодёжка ОНФ" Игорь Кастюкевич стал первым заместителем председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике. В тот же комитет на должность зампреда вошёл глава центрального штаба Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселёв.

Светлана Разворотнева. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Член Общественной палаты Светлана Разворотнева стала заместителем председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Директор по науке Института новейших государств Дмитрий Гусев стал первым заместителем председателя Комитета Госдумы по контролю. Председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов стал зампредом Комитета Госдумы по экономической политике. Руководитель сети социальных аптек "Столички" Евгений Нифантьев вошёл в состав Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Алексей Волоцков стал членом Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Депутат Законодательного собрания Омской области, финалист конкурса "Лидеры России. Политика" Игорь Антропенко. Фото © pg.er.ru

Депутат Законодательного собрания Омской области, финалист конкурса "Лидеры России. Политика" Игорь Антропенко вошёл в состав Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Депутат Госдумы от Чувашии, финалистка "Лидеров России. Политика" Алёна Аршинова стала первым зампредом Комитета по просвещению. До недавнего времени занимавшая должность заместителя председателя Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова вошла в Комитет Госдумы по просвещению. Она также является финалисткой трека "Политика" в конкурсе "Лидеры России".