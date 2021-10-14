Учёные выяснили, как пахнет приближающаяся смерть

Британские исследователи провели эксперимент и заявили о том, что перед смертью человек чувствует запах путресцина. Об этом сообщает Пятый канал.

Исследования проходили в Школе психологии Университета Кента. Испытуемым дали понюхать путресцин, аммиак и воду. В результате первый запах вызвал у них непреодолимую тревогу, хотя исследуемые никогда ранее не чувствовали этот компонент. Учёные пояснили, что во время смерти человеческое тело "ломается", освобождая большое количество ароматов, одним из которых является именно путресцин.

Кроме того, с "запахом смерти" у людей ещё зачастую ассоциируется аромат травы. А всё потому, что у человека есть древний обонятельный рецептор, который пробуждается накануне гибели и распознаёт этот аромат. Отмечается, что произойти это может даже за год до смерти.

По мнению учёных, люди начинают подсознательно меняться, когда чувствуют "запах смерти", что пуще прежнего приближает смертный час. Однако исследователи успокоили: "смертельный аромат" является не предвестником скорой гибели, а сигналом, говорящим об угрожающей организму опасности. Такой запах помогает понять, что повод для тревоги действительно существует, а человеку нужно отыскать причину возможной гибели, а не обречённо бежать писать завещание.