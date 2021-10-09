Какие странные опыты проводил великий советский учёный Оглавление Этот таинственный Бехтерев Гипноз, внушение и управление массами "Перезагрузка мозга" по Бехтереву В России мало учёных, деятельность и идеи которых были бы окутаны таким количеством мифов и легенд, как профессор Владимир Бехтерев, посвятивший жизнь изучению работы человеческого мозга. 83390 83390 Фото © Public Domain

Этот таинственный Бехтерев

Уже через год после выпуска из Петербургской медико-хирургической академии, которую он окончил в 1878 году, он был принят в действительные члены Петербургского общества психиатров. Стажировался у лучших европейских светил, в 1881 году защитил диссертацию, с 1885 года стал профессором Казанского университета и заведующим психиатрической клиникой в Казани. В 1893 году возглавил кафедру душевных болезней альма-матер. Организовал Петербургское общество психоневрологов и Общество экспериментальной психологии и научной организации труда. Редактировал научные журналы, написал двухтомник "Проводящие пути спинного и головного мозга", семитомник "Основы учения о функциях мозга", создал "Атлас головного мозга". В 1908 году в Петербурге основал Психоневрологический институт. В 1918-м — Институт по изучению мозга и психической деятельности, директором которого был до самой смерти. Но это — биография пунктиром, которая не в состоянии вместить огромный пласт научной работы, которую Бехтерев провёл в России. Он спас тысячи человеческих жизней и всегда считал, что, если после разговора с врачом пациенту не стало легче, с врачом что-то не так.

Больные буквально молились на него. На обходе он быстро и точно ставил диагнозы, делал назначения. Инженера с нарушениями речи, способного общаться только посредством записок, просил сложить два и два и приходил к выводу, что повреждения мозга таковы, что сделать ничего нельзя, и прописывал ему успокоительное и покой. Безнадёжного больного с правосторонним параличом, над которым два месяца безрезультатно бились доктора, наоборот, немедля клал на операцию, совершенно верно определив у него аневризму, которая давит на двигательные центры мозга. Легко разоблачал симулянтов, не желавших служить или пытающихся закосить от правосудия.

Он воспитал одних только профессоров 70 человек. Лекции читал так, что они оканчивались овациями, и восхищённые ученики выносили своего учителя из аудитории на руках. Но главными для Бехтерева стали исследования, касающиеся тех областей, в которые другие учёные не помышляли даже и проникать: учёного интересовали сверхспособности мозга: гипноз, передача мысли на расстоянии, управление массами и способность человеческого мозга силой мысли формировать окружающий мир.

Гипноз, внушение и управление массами

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Экспериментировать с гипнозом Владимир Бехтерев начал ещё в XIX веке, когда учёные считали это чуть ли не шарлатанством. Его исследования завершились трудом "Гипноз, внушение и психотерапия и их лечебное значение". Он провёл сотни экспериментов с душевнобольными, которых в быту считали бесноватыми или кликушами, и часто добивался поразительных результатов. Особенно поражали его оппонентов эксперименты с алкоголиками, которых Бехтерев собирал по всему Петербургу и проводил одновременные сеансы внушения, и — о чудо! — некоторые извозчики и грузчики после его сеансов наотрез отказывались пить.

Позже Бехтерев стал проводить эксперименты по изучению сверхспособностей мозга. Он надеялся узнать, способен ли человек внушать мысли животным. Для опытов Бехтерев привлекал дрессировщика Владимира Дурова и его собак. Удивительно, но 50% экспериментов были признаны удачными. Бехтерев пришёл к выводу, что "ответы собаки не были делом случая, а зависели от воздействия на неё экспериментатора". Например, во время одного опыта Дуров внушал фокстерьеру Пикки, чтобы он вскочил на стул и ударил лапой по правой стороне клавиатуры рояля. Через несколько секунд собака проделала это.

Сам Бехтерев считал результаты опытов сомнительными. Он указывал, что фокстерьер Пикки мог иметь особую способность к наблюдению, и замечать малейшие жесты и движения глаз дрессировщика, и угадывать, что от него хотят. Однако эксперименты с собакой Лордом, которую мысленно просили произвести счёт, опровергали это предположение. Во время эксперимента дрессировщик стоял спиной к собаке и сам видел числа, которые нужно было сложить. Сенбернар Лорд начинал считать только тогда, когда дрессировщик сосредотачивался на счёте. Однако никакие усилия не могли заставить собаку выйти за пределы девятки — если счёт превышал число девять, собака считать переставала.

Кроме этого, собак мысленно заставляли атаковать находящихся рядом людей или вырывать у них из рук платок. Считается, что опыты Бехтерева по передаче информации от человека к человеку и особенно по внушению "проходили под контролем ОГПУ". Это не так. Сам Бехтерев утверждал, что подобные опыты с людьми были неудачными — заставить человека силой мысли что-либо сделать оказалось невозможно.

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Однако Бехтерев считал, что человеку можно внушить действие или мысль другими способами: с помощью окружающих его предметов и "непрямого внушения". Во врачебной практике он использовал внушение, которое вызывало "эффект плацебо", когда от какого-то простейшего препарата пациент испытывал прилив сил или, наоборот, успокаивался — как это и предсказывал ему врач. Однако эффект этот был кратковременным и быстро проходил, оставаясь надолго только у легковнушаемых пациентов.

Особое место Бехтерев отводил внушениям массам, и тут он действительно стоял у истоков управления толпой и населением. Он придавал большое значение самой лёгкой степени гипноза, при которой большому количеству людей можно внушить многое. Подобное внушение может быть незаметным и действует не сразу. Бехтерев считал, что некоторые люди имеют дар "руководить массами" и внушать им самопожертвование во имя великой цели. Смерти, считал Бехтерев, бояться не надо, потому что энергия человека продолжает жить в этом мире, преображаясь в другие материи, а истинным бессмертием обладает социальный "след" человека — его поступки, которые будут помнить люди.

"Перезагрузка мозга" по Бехтереву

Тем не менее Бехтерев считал, что сверхспособности у людей существуют. В этом его уверили эксперименты с гипнозом: в этом состоянии у людей в 12 раз обострялся слух, они ощущали малейшее движение воздуха за 15 метров и могли с завязанными глазами ходить по комнате, не натыкаясь на предметы, — Бехтерев считал, что причиной этому сверхчувствительность кожи, которая начинала ощущать движение воздуха и перепады температуры.

Он пришёл к выводу, что человек может внушить себе многое, вылечить себя от болезней и даже "перезагрузить" свой мозг, сделав ему, как сейчас бы сказали "апгрейд". Ведь не только мозг оказывает влияние на физиологию, обратный процесс тоже происходит. Проще говоря, если чаще улыбаться — настроение станет лучше. С возрастом на "апгрейд" мозга обращать внимание нужно чаще. Настораживающими признаками старения мозга Бехтерев считал болезненное восприятие критики, нежелание осваивать новые технологии, ностальгию по прошлому, игнорирование мнения собеседника, снижение интереса к серьёзному чтению, забывчивость, ритуализированность быта (например, если вы не выпили с утра кофе, то для вас весь день идёт насмарку), тирания ближних — всё это тревожные звоночки.

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Чтобы этого не происходило, следует: каждые два-три года получать новые знания — проходить курсы, учить языки, осваивать новое хобби. Следует уходить даже от старых вкусовых привычек — готовить новые блюда, покупать новые продукты; почаще играть с детьми и побольше общаться с молодёжью — она тоже может научить чему-то полезному; полезно проходить новые математические и логические тесты, разгадывать кроссворды и решать задачи. Иногда можно и открыть школьные и вузовские учебники и ещё раз освежить пройденное; следует всё время учиться запоминать большие объёмы информации. Можно начать учить стихи или зубрить фарси, пусть даже вы и не встретите в ближайшие десять лет ни одного араба; умеренная физическая нагрузка благотворно сказывается на снабжении мозга кислородом и питательными веществами; следует избавляться от привычек и ритуалов. Нужно менять свой день, возвращаться домой разными дорогами, ходить в разные магазины и стараться общаться с самыми разными людьми; наконец, нужно заняться творчеством. Решая новые задачи, мозг намного дольше сохраняет молодость.

Сам профессор Бехтерев до старости мозга не дожил. Он скоропостижно скончался при таинственных обстоятельствах в 1927 году, вскоре после того как ему присвоили звание заслуженного деятеля науки СССР. Его мозг, который вскоре осмотрел профессор Московского университета Алексей Абрикосов, был совершенно здоров и не имел даже склеротических бляшек. В момент смерти Бехтереву было 70 лет.

Авторы Майя Новик