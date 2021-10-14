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В Свердловской области расширили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации

Согласно обновлению, перечисленные категории граждан должны сделать первую прививку до 15 ноября, вторую — до 15 декабря.

14 октября, 12:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Свердловской области расширили список профессий, на которые распространяется правило об обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом региональный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил в своём официальном телеграм-канале.

"Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

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Так, пройти обязательную вакцинацию теперь должны работники сферы здравоохранения и социальной защиты, а также сотрудники МФЦ, автовокзалов, аэропортов, общежитий, музеев, выставочных залов и библиотек. Согласно обновлению, перечисленные категории граждан должны сделать первую прививку до 15 ноября, а вторую — до 15 декабря 2021 года.

Отмечается, что работодатели имеют право отстранить от работы или перевести на удалёнку непривитых сотрудников. Такое постановление не распространяется на тех, у кого есть медотвод, переболевших ковидом в течение полугода, а также имеющих документ, подтверждающий факт болезни.

Ранее Лайф выяснял, когда можно лишиться работы за отказ от прививки "Спутник V", почему в каких-то компаниях в трудовой договор стали вносить пункт об обязательной вакцинации и может ли отказ от прививки служить причиной расторжения трудового договора.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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