В Свердловской области расширили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации
Согласно обновлению, перечисленные категории граждан должны сделать первую прививку до 15 ноября, вторую — до 15 декабря.
Фото © Pexels
В Свердловской области расширили список профессий, на которые распространяется правило об обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом региональный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил в своём официальном телеграм-канале.
"Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Так, пройти обязательную вакцинацию теперь должны работники сферы здравоохранения и социальной защиты, а также сотрудники МФЦ, автовокзалов, аэропортов, общежитий, музеев, выставочных залов и библиотек. Согласно обновлению, перечисленные категории граждан должны сделать первую прививку до 15 ноября, а вторую — до 15 декабря 2021 года.
Отмечается, что работодатели имеют право отстранить от работы или перевести на удалёнку непривитых сотрудников. Такое постановление не распространяется на тех, у кого есть медотвод, переболевших ковидом в течение полугода, а также имеющих документ, подтверждающий факт болезни.
Ранее Лайф выяснял, когда можно лишиться работы за отказ от прививки "Спутник V", почему в каких-то компаниях в трудовой договор стали вносить пункт об обязательной вакцинации и может ли отказ от прививки служить причиной расторжения трудового договора.
Комментариев: 0