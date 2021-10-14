В ближайшие пять дней снегопада в Москве ждать не стоит. Об этом Лайфу рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Высказывания о появлении снега 19 октября — это какие-то рассуждения, попытки привлечь к себе внимание. У нас очень редко бывает так, чтобы выпал снег и остался лежать. Так было в 16-м году (по-моему, 29 октября), было резкое похолодание, и этот снег остался лежать на весь год. Как правило, говорят, что октябрьский снег не ложится на зиму", — отметила специалист.

По её словам, в этом году московская зима будет соответствовать климатической норме, а порой и немного превышать её. В декабре температура воздуха будет держаться на уровне минус 5–6 градусов, в январе и феврале — минус 6–7. Макарова добавила, что ниже нуля температура начнёт опускаться примерно 10 ноября.