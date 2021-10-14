"Октябрьский снег на зиму не ложится": Синоптик успокоила москвичей, которым пообещали снегопад в конце недели
По словам специалиста, ниже нуля температура воздуха в столице начнёт уверенно опускаться с середины ноября.
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В ближайшие пять дней снегопада в Москве ждать не стоит. Об этом Лайфу рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Высказывания о появлении снега 19 октября — это какие-то рассуждения, попытки привлечь к себе внимание. У нас очень редко бывает так, чтобы выпал снег и остался лежать. Так было в 16-м году (по-моему, 29 октября), было резкое похолодание, и этот снег остался лежать на весь год. Как правило, говорят, что октябрьский снег не ложится на зиму", — отметила специалист.
По её словам, в этом году московская зима будет соответствовать климатической норме, а порой и немного превышать её. В декабре температура воздуха будет держаться на уровне минус 5–6 градусов, в январе и феврале — минус 6–7. Макарова добавила, что ниже нуля температура начнёт опускаться примерно 10 ноября.
Ранее всей азиатской части России пообещали снежный покров. К примеру, сообщалось, что в Приморском крае температура резко упадёт к концу недели и "не порадует местных жителей".
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