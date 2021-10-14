Telegram грозит новый штраф в 4 млн рублей

Мессенджер Telegram могут снова оштрафовать в России за отказ удалить запрещённую информацию. Соответствующий протокол Роскомнадзора поступил в мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы.

"Дата рассмотрения этого протокола пока не назначена", — цитирует ТАСС сообщение суда.

За отказ удалить запрещённую в стране информацию мессенджеру грозит штраф в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.