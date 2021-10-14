Telegram грозит новый штраф в 4 млн рублей
Соответствующий протокол Роскомнадзора поступил в московский суд.
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Мессенджер Telegram могут снова оштрафовать в России за отказ удалить запрещённую информацию. Соответствующий протокол Роскомнадзора поступил в мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы.
"Дата рассмотрения этого протокола пока не назначена", — цитирует ТАСС сообщение суда.
За отказ удалить запрещённую в стране информацию мессенджеру грозит штраф в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.
А ранее, 14 сентября, суд в Москве за неудаление запрещённого в РФ контента оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей. В этот же день Facebook получил штраф в 21 миллион, Twitter — в пять миллионов.
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