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Telegram грозит новый штраф в 4 млн рублей

Соответствующий протокол Роскомнадзора поступил в московский суд.

14 октября, 14:07
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Мессенджер Telegram могут снова оштрафовать в России за отказ удалить запрещённую информацию. Соответствующий протокол Роскомнадзора поступил в мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы.

"Дата рассмотрения этого протокола пока не назначена", — цитирует ТАСС сообщение суда.

За отказ удалить запрещённую в стране информацию мессенджеру грозит штраф в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.

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А ранее, 14 сентября, суд в Москве за неудаление запрещённого в РФ контента оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей. В этот же день Facebook получил штраф в 21 миллион, Twitter — в пять миллионов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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