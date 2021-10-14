Путин выразил уверенность, что жители городов трудовой доблести будут уважать подвиги предков

Президент России Владимир Путин уверен, что жители городов трудовой доблести будут с уважением относиться к бесценному наследию легендарного поколения, победившего в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства, которая была оглашена на форуме "Города трудовой доблести" в Нижнем Новгороде.

"Уверен, что жители больших и малых городов, объединённых высоким званием "Город трудовой доблести", и впредь с огромным уважением будут относиться к бесценному историческому, патриотическому, созидательному наследию легендарного поколения победителей, своими успехами и достижениями, устремлённостью в будущее вносить значимый вклад в развитие родной страны", — заявил глава государства.

Российский лидер напомнил, что в нынешнем году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны и с первых её дней весь советский народ поднялся на защиту Родины на фронте и в глубоком тылу. Поэтому в знак признания тем, кто в условиях страшной войны не оставил свои рабочие места на заводах, шахтах, оборонных предприятиях, на транспорте и в больницах, и было учреждено почётное звание "Город трудовой доблести".

Путин назвал символичным, что нынешний форум проходит в Нижнем Новгороде, который одним из первых был удостоен этой награды, потому что Горький (именно так во время войны назывался этот поволжский город) был очень важным транспортным узлом и крупным центром производства военной техники и вооружений.

Форум "Города трудовой доблести" проходит с 14 по 16 октября. Его цель — сохранить память о том, как ковалась Победа в тылу, а также не допустить переписывания исторических фактов об общем подвиге народа.