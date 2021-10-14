Правительство выделит ещё около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям
После рождения третьего ребёнка родители имеют право на ежемесячную выплату. Её можно получать, пока малышу не исполнится три года.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Правительство РФ выделит ещё около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трёх лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Детей в стране рождается всё больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого выделим ещё около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тысяч ребят, которые воспитываются в больших семьях", — рассказал Мишустин на заседании кабмина.
Также власти направят около 28 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно.
А ранее президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме, рассказал, что российские власти за последние годы перестроили систему поддержки семей с детьми, сделали её более эффективной. По словам российского лидера, это направление планируется развивать и далее. Например, буквально на днях Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал не по прогнозной, а по фактической инфляции.
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