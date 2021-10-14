Правительство выделит ещё около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Правительство РФ выделит ещё около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трёх лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Детей в стране рождается всё больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого выделим ещё около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тысяч ребят, которые воспитываются в больших семьях", — рассказал Мишустин на заседании кабмина.