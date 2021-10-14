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Правительство выделит ещё около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

После рождения третьего ребёнка родители имеют право на ежемесячную выплату. Её можно получать, пока малышу не исполнится три года.

14 октября, 13:47
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Правительство РФ выделит ещё около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трёх лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Детей в стране рождается всё больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого выделим ещё около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тысяч ребят, которые воспитываются в больших семьях", — рассказал Мишустин на заседании кабмина.

Также власти направят около 28 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно.

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А ранее президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме, рассказал, что российские власти за последние годы перестроили систему поддержки семей с детьми, сделали её более эффективной. По словам российского лидера, это направление планируется развивать и далее. Например, буквально на днях Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал не по прогнозной, а по фактической инфляции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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