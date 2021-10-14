Курс доллара упал ниже 71,55 рубля впервые с лета 2020 года
Американская валюта расчётами на завтра упала на 42 копейки, евро — на 45.
Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко
Курс доллара в ходе торгов в четверг упал до 71,52 рубля, обновив не только минимум текущего года, но и опустившись к уровню 27 июля 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Американская валюта расчётами на завтра упала на 42 копейки — до 71,55 рубля, до этого она опускалась до 71,52 рубля — минимума 14-месячной давности.
В то же время евро упал в цене на 45 копеек — до 83,02 рубля.
Ранее Лайф писал, что курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля 2020 года, а ещё что рубль оказался единственной валютой, выросшей к доллару за последнее время. Однако финансисты предупреждают, что нефтяной фактор и повышение ключевой ставки ЦБ РФ могут сказаться на колебаниях курса российской валюты в ближайшее время.
Комментариев: 0