Курс доллара упал ниже 71,55 рубля впервые с лета 2020 года

Курс доллара в ходе торгов в четверг упал до 71,52 рубля, обновив не только минимум текущего года, но и опустившись к уровню 27 июля 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Американская валюта расчётами на завтра упала на 42 копейки — до 71,55 рубля, до этого она опускалась до 71,52 рубля — минимума 14-месячной давности.