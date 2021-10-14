Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Захара Прилепина
Писатель решил отказаться от мандата в пользу однопартийца Дмитрия Кузнецова — лидера нижегородского списка партии.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Захара Прилепина. Лайф уже сообщал, что писатель и публицист вошёл в общефедеральную часть списка "Справедливой России – За правду", но отказался от мандата в пользу однопартийца Дмитрия Кузнецова.
О том, что Прилепин откажется от мандата, стало известно почти сразу после выборов. Как утверждал сам писатель, он намерен сосредоточить внимание на обучении в "школе губернаторов", которое займёт порядка восьми месяцев. Уточнялось, что Прилепин сохранит посты сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" и главы её палаты депутатов.
Напомним, что трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошло по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлёв), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев.
12 октября прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов.
Фото © Facebook.com / Захар Прилепин