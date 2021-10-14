Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Захара Прилепина

Писатель решил отказаться от мандата в пользу однопартийца Дмитрия Кузнецова — лидера нижегородского списка партии.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Захара Прилепина. Лайф уже сообщал, что писатель и публицист вошёл в общефедеральную часть списка "Справедливой России – За правду", но отказался от мандата в пользу однопартийца Дмитрия Кузнецова.

О том, что Прилепин откажется от мандата, стало известно почти сразу после выборов. Как утверждал сам писатель, он намерен сосредоточить внимание на обучении в "школе губернаторов", которое займёт порядка восьми месяцев. Уточнялось, что Прилепин сохранит посты сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" и главы её палаты депутатов.