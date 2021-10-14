В России в три раза подорожали "блатные" автомобильные номера

Цены на "красивые" госномера выросли в два-три раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщила "Газета.ru" . По словам продавца таких номеров, два года назад их покупали за 300 тысяч рублей, а сейчас цены начинаются от одного миллиона рублей.

Продавцы пожаловались на возросшую конкуренцию со стороны перекупщиков и пенсионеров, продающих автомобили с "красивыми" номерами, которые иногда могут стоить дороже самой машины. Отмечается, что всё чаще "блатные" госномера встречаются не на стареньких отечественных автомобилях, а на дорогих иномарках, в стоимость которых уже закладывается цена на таблички. В ГИБДД же напомнили автомобилистам, что владельцы "особенных" металлических табличек не имеют никакого преимущества на дороге.