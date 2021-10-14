"Я от него защищалась": 20-летняя москвичка убила собственного деда
Очевидцы сообщили о криках и звуках борьбы в одной из квартир, информацию передали патрулю Росгвардии. Прибыв по адресу, правоохранители обнаружили тело пожилого мужчины.
20-летняя москвичка убила собственного деда. Видео © Росгвардия
Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнюю москвичку, подозреваемую в убийстве собственного деда. На видео девушка признаётся в преступлении и объясняет, что ударила пенсионера ножом, потому что он на неё напал.
Очевидцы сообщили о криках и звуках борьбы в одной из квартир на улице Академика Пилюгина, информацию передали патрулю Росгвардии. Прибыв по адресу, росгвардейцы обнаружили тело пожилого мужчины и молодую девушку рядом. Как выяснилось, между родственниками произошла ссора, в ходе которой внучка схватила кухонный нож и ударила дедушку. От полученных травм пенсионер скончался.
"Я убила своего деда. Я от него защищалась, он на меня напал. Я убила его ножом", — признаётся на видео москвичка.
Сотрудники Росгвардии задержали её и передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
А ранее сегодня страну шокировало убийство 15-летнего подростка в Рязанской области, которое совершил его отчим с подругой в ходе оккультного обряда. Женщина должна была оглушить мальчика и нарисовать на его теле "магический" символ, однако всё пошло не по плану, и она зарезала подростка.
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