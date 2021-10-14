20-летняя москвичка убила собственного деда. Видео © Росгвардия

Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнюю москвичку, подозреваемую в убийстве собственного деда. На видео девушка признаётся в преступлении и объясняет, что ударила пенсионера ножом, потому что он на неё напал.

Очевидцы сообщили о криках и звуках борьбы в одной из квартир на улице Академика Пилюгина, информацию передали патрулю Росгвардии. Прибыв по адресу, росгвардейцы обнаружили тело пожилого мужчины и молодую девушку рядом. Как выяснилось, между родственниками произошла ссора, в ходе которой внучка схватила кухонный нож и ударила дедушку. От полученных травм пенсионер скончался.

"Я убила своего деда. Я от него защищалась, он на меня напал. Я убила его ножом", — признаётся на видео москвичка.

Сотрудники Росгвардии задержали её и передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".